Эксперты оценили шансы «Барыса» на реванш и победу в матче КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге борьбу ведут не только аутсайдеры, но и лидеры, которые переживают спад в игре. Даже пара очков может изменить расклады в турнирной таблице.

«Барыс» (Астана) – «Авангард» (Омск). 10 октября, 19:00 (время Астаны)

Не прошло и недели, как эти соперники по Восточной конференции встречались в Омске, а сегодня встретятся снова в Астане. Эксперты Olimpbet считают, что фаворит не изменился – гости увезут из столицы Казахстана очки.

«Барыс» стартует в домашней серии, полностью провалив выездную. Смена тренера не помогла команде выбраться из кризиса, и в руководстве клуба решили пойти на более радикальные меры, объявив накануне об уходе многолетнего гендиректора Бориса Иванищева.

Из гостевого турне казахстанский клуб не привез ни одного очка, сначала проиграв московскому «Спартаку» (2:4), затем пропустив четыре безответные шайбы от «Авангарда» и уступив «Автомобилисту» (3:4).

При этом нельзя не отметить, что в команде начала улучшаться игра в атаке. Так, в последней встрече астанчане впервые в сезоне забросили сопернику три шайбы. А до этого в игре со «Спартаком» – впервые две.

Да, странно хвалить за забитые голы команду, которая не набирает очки. Но, вероятно, Вячеслав Буцаев проводит работу, чтобы «Барыс» выбрался со дна турнирной таблицы и распрощался со статусом главного аутсайдера КХЛ, так как потенциал у команды очень хороший.

«Аванград» начинает гостевую серию матчем с «Барысом». Домашнюю он завершил встречей, разгромной для казахстанского клуба. Это приподняло команде настроение после проигрыша «Локомотиву» на своей арене (3:5).

Омский клуб имел целых пять дней отдыха, на два больше, чем было у соперника, и это дало прекрасную возможность не только провести работу над ошибками, но и залечить микротравмы.

«Ястребы» пока также находятся вне зоны плей-офф на Востоке, им не хватает стабильности, так как успешные игры чередуются с обидными поражениями. В состав команды вернулся бомбардир Рид Буше, который до травмы стабильно приносил очки.

На чем точно «Авангард» сможет поймать «Барыс», так это на игре в большинстве – омичи неплохо реализовывают преимущество лишнего игрока. Хоккеисты «Барыса» часто удаляются и много пропускают в меньшинстве. А делая упор на атаку, больше пропускают и при игре в равных составах.

Аналитики Olimpbet прогнозируют, что голы будут забиты в каждом периоде. При этом первая и последняя шайбы останутся за «Авангардом».

ЦСКА (Москва) – «Автомобилист» (Екатеринбург). 10 октября, 21:30

Матч, важный для обеих конференций КХЛ, так как сойдутся два лидера. И ЦСКА, и «Автомобилист» ведут борьбу за первые строчки. А победу сегодня должны одержать хозяева, уверены специалисты Olimpbet .

Армейцы опустились на четвертую строчку на Западе, пропустив на третье место СКА. Но приличный разрыв в семь очков команда имеет лишь с «Локомотивом», идущим первым.

Московский клуб, чьим спонсором является Olimpbet, растратил очки, проведя не очень удачный выезд и домашнюю серию. Но в последней игре подопечные Ильи Воробьева получили заряд, обыграв на своем льду всухую «Салават Юлаев» (2:0).

Команда все еще испытывает проблемы в атаке, но в игре против «СЮ» здорово себя проявил Дмитрий Гамзин. 21-летний вратарь выстоял на ноль и отразил 33 броска. Вероятно, ему дадут еще один шанс.

«Автомобилист» идет вторым на Западе, но тоже переживает кризис. В последнем матче «машинисты» кое-как обыграли «Барыс» (4:3). А до этого разгромно уступили «Сибири» (0:4), потеряли очки в игре с «Локомотивом» (0:1 ОТ) и крупно проиграли «Ак Барсу» (2:6).

Особые проблемы доставляет игра вратарей Евгения Аликина и Владимира Галкина. В атаке также ощущаются сложности из-за отсутствия Кертиса Волка и Даниила Романцева.

Команда, очевидно, нервничает, из-за чего часто удаляется. Этим должны воспользоваться хоккеисты ЦСКА, которые даже на спаде стабильно забивают после удаления у соперника. Эксперты Olimpbet прогнозируют, что хозяева выиграют со счетом 3:1.