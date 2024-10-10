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Соболенко vs Путинцева: ждем еще одну сенсацию?

На китайских тысячниках продолжаются битвы за трофеи между сильнейшими теннисистами мира. И вот какие расклады на сегодняшние матчи предлагает букмекер №1 в Казахстане.

WTA 1000, Ухань. Арина Соболенко (Беларусь) – Юлия Путинцева (Казахстан). 10 октября, 16:00 (время Астаны)

Корты китайского Уханя очень фартовые для Соболенко. Вторая ракетка мира дважды выигрывала здесь титул и до сих пор не проиграла на местных кортах ни одного матча. По мнению экспертов Olimpbet, не станет исключением и поединок против Путинцевой.  

Турнир в Ухане очень важен для 26-летней представительницы Беларуси в ее борьбе за титул первой ракетки мира. Сейчас Арина занимает в рейтинге WTA второе место, но имеет все шансы стать лучшей, так как серию китайских турниров пропускает Ига Свентек.

При этом Соболенко сама провалила предыдущие соревнования в Пекине, где вылетела в четвертьфинале, проиграв 31-й ракетке мира Каролине Муховой (6:7 (5:7), 6:2, 4:6). В Ухане она стартовала со второго круга, где уже более уверенно выбила Катерину Синякову (6:4, 6:4).

29-летняя Путинцева в рейтинге WTA занимает 35-е место. В Ухане она сыграла два матча – сначала победила местную возрастную теннисистку из третьей сотни Шуай Чжан (6:4, 6:4), а затем обыграла серебряную призерку Олимпиады-2024, топ-18 Донну Векич (6:4, 3:6, 6:4).

Ранее Путинцева и Соболенко лишь раз встречались на корте. Тогда Путинцева выиграла, но едва ли тот матч можно брать в расчет, так как состоялся он на US Open пять лет назад.

Но уже в нынешнем сезоне представительница Казахстана доказала, что может побеждать представительниц топ-5, будучи в статусе андердога. Она обыграла Игу Свентек и Коко Гауфф, да и последний матч с Векич тоже очень показателен.

Путинцева испытывает сложности на корте, если начинает нервничать. Но при этом она очень вынослива и способна выдерживать долгие розыгрыши.  Соболенко владеет едва ли не самой мощной подачей в женском туре, играет очень агрессивно.

У белоруски высокий процент побед на открытом харде. Аналитики Olimpbet не ждут для второй ракетки мира проходного матча, но если она не будет слишком рисковать, учитывая ее высокую мотивацию, то закроет казахстанку в двух сетах.

АТР 1000, Шанхай. Карлос Алькарас (Испания) – Томаш Махач (Чехия). 10 октября, 15:30

Успешно сложится сегодняшний матч и для второй ракетки мира среди мужчин, уверены эксперты Olimpbet. Алькарас на турнире в Шанхае идет очень хорошо и претендует на титул.

21-летний испанец в трех проведенных матчах ранее не отдал ни сета. За выход в четвертьфинал он обыграл 46-ю ракетку мира Гаэля Монфиса, не отдав тому ни одного гейма на своей подаче (6:4, 7:5).

В этом сезоне Карлос выиграл четыре титула, два из которых – на турнирах «Большого шлема», и, очевидно, хочет забрать в Китае пятый. Сейчас он, без сомнения, находится в лучшей форме, блестяще играя как на подаче, так и на приеме, как у сетки, так и на задней линии.

23-летний Махач – 33-я ракетка мира. Из трех матчей в Шанхае он лишь один выиграл в два сета. Но нужно отдать ему должное – в четвертьфинале ему пришлось серьезно повозиться с Томми Полом (3:6, 6:4, 6:3), стоящему в рейтинге выше на 20 позиций.

Махач – универсальный теннисист. Он может адаптироваться к любым кортам и любым условиям, при этом тоже неплохо бьет. Месяц назад чех играл против Алькараса в Кубке Дэвиса и даже забрал один сет, но был вынужден сняться из-за травмы.

На пути к трофею в Шанхае представитель Чехии станет для испанца первым серьезным соперником. По мнению аналитиков Olimpbet, этот матч может получиться затяжным и продолжаться более 19,5 гейма.

Опубликовано: Александр Алферьев
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