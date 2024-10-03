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Первый матч «Астаны» в Лиге конференций: в столицу едет «ТСЦ Бачка Топола»

«Астана» подарила казахстанским болельщикам еврокубковую осень очень драматично – вспоминаем великий камбэк-разгром в ответном матче против норвежского «Бранна», который выиграл в два мяча в первой встрече. Теперь столичный клуб ждёт долгий путь в основном этапе Лиги конференций. Матч состоится 3 октября в Алматы.

В третьем по значимости еврокубке тоже новый формат. Он почти такой же, как в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Важное отличие в том, что каждый клуб сыграет в общем этапе всего 6 игр – 3 дома и 3 на выезде. В ЛЧ в этом сезоне каждый клуб сыграет по 8. То есть если в ЛЧ командам придётся играть решающие туры в январе, то здесь, в ЛК, мы будем знать итоги общего этапа уже в декабре, когда «Астана» проведёт последние игры на этой стадии против «Челси» и «АПОЭЛ».

Первым соперником клуба станет «ТСЦ Бачка Топола». Недооценивать не стоит, это третья команда чемпионата Сербии, бронзовый призёр. Как известно, в сербской лиге есть два гегемона – «Партизан» и «Црвена Звезда», которые в 15 из 18 розыгрышей национального первенства вместе занимали первое и второе место. Вопрос был лишь в том, кто окажется выше. Поэтому третья команда страны – это обычно крепкая команда, дышащая в спину явным фаворитам. В позапрошлом сезоне «ТСЦ Бачка Топола» даже занял второе место.

Вследствие этого команда попала в еврокубки-2023/24. Сначала провалила квалификацию ЛЧ, а затем провела групповой этап в Лиге Европы. Там сербы поиграли неплохо, хоть и проиграли все матчи, кроме одного. Ничью зацепили против «Олимпиакоса», который в том же сезоне «выпал» в Лигу конференций и во многом сенсационно её выиграл.

По данным Transfermarkt, состав у «ТСЦ Бачка Топола» почти в три раза дороже, чем у «Астаны». В текущем сезоне клуб не очень удачно выступает во внутреннем чемпионате – после девяти туров девятое место. Еврокубковый сезон для них начался в Лиге Европы, где они, с общим счётом 1:8, проиграли «Маккаби» из Тель-Авива. Так «ТСЦ Бачка Топола» и оказался в Лиге конференций.

«Астана» же после того счастливого матча с «Бранном» ни разу не проигрывала во внутренних турнирах. За шесть туров до конца чемпионата Казахстана команда идёт на пятом месте, но плотность сверху в таблице высокая. К тому же, столичный клуб в ноябре сыграет в финале Кубка лиги. Главный тренер команды Григорий Бабаян отметил, что «ТСЦ Бачка Топола» будет давить с первых минут, а задача «Астаны» – навязать свой план игры. Посмотрим, как это получится.

Букмекерская компания Tennisi.kz предлагает коэффициент 1.72 на победу «Астаны», 3.74 – на ничью и 4.85 – на победу гостей.

Интересно, что в последних семи матчах с участием «ТСЦ Бачка Топола» было семь красных карточек. Как сама команда много грубит, так и её соперники. Поэтому можно рассмотреть вариант со ставкой на удаление в игре. У Tennisi.kz коэффициент на такое событие – 3.56.

Самые нескучные ставки на спортивные события вы всегда можете найти в мобильном приложении, а также на сайте Tennisi.kz.

Опубликовано: Александр Алферьев
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