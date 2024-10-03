«Барыс» едет к «Спартаку»: придет ли спасение после кошмара?

Московские хоккейные клубы проведут домашние матчи регулярного чемпионата КХЛ. В соперниках у них – команды, провалившие старт сезона.

«Спартак» (Москва) – «Барыс» (Астана). 3 октября, 21:30 (время Астаны)

Казахстанский клуб начинает гостевую серию после провальной домашней. Последний матч для «Барыса» обернулся настоящим кошмаром и разгромом со счетом 1:10 от нижегородского «Торпедо». Эксперты Olimpbet уверены, что набрать очки в игре со «Спартаком» тоже не получится.

Первый месяц нового сезона соперники прошли кардинально по-разному. Астанинский клуб – аутсайдер не только Восточной конференции, но и всего чемпионата. В 11-ти играх команда набрала пять очков. И даже новый тренер Вячеслав Буцаев, сменивший Дэвида Немировски, пока ничего существенно не изменил.

Под руководством российского специалиста «Барыс» провел три домашние встречи. Сначала обыграл «Сочи» 1:0, но затем проиграл «Витязю» 0:2 и «Торпедо» 1:10.

О том, что казахстанской команде не хватит сыгранности, было понятно еще до старта сезона, потому что основной костяк казахстанцев в конце августа участвовал в предолимпийском турнире. Но время идет, а притереться так и не получается. «Барыс» выглядит разобранным по всем фронтам. В матче против «Торпедо» пришлось даже менять вратарей. А Буцаев заявил, что у него вопросы к ряду хоккеистов по поводу уровня их мастерства и характера. Означает ли это, что в составе будут еще изменения?

«Спартак», спонсором которого, кстати, является российский Olimpbet, – один из лидеров не только Западной конференции, но и всего чемпионата. От идущего первым ярославского «Локомотива» москвичи отстают на три очка и имеют игру в запасе.

В последнем матче подопечные Алексея Жамнова неожиданно по буллитам проиграли «Трактору» и теперь не пожалеют «Барыс», чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками.

Москвичи играют очень дисциплинированно. Забивая в среднем по две шайбы за игру и плотно удерживая оборону, они легко могут поймать разобранный «Барыс» на контратаках. Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что овертайма не будет и хозяева выиграют в основное время.

ЦСКА (Москва) – «Металлург» (Магнитогорск). 3 октября, 21:30

Еще один московский клуб, успешно выступающий в Западной конференции, по мнению экспертов Olimpbet , сегодня должен обыграть действующего обладателя Кубка Гагарина.

Армейцы провели два непростых дерби, проиграв «Спартаку» в овертайме и победив «Динамо» по буллитам. Если бы не потеря очков, ЦСКА – еще один спонсорский актив Olimpbet – уже был бы во главе всех турнирных таблиц. Но пока что команда идет на Западе третьей, отставая на четыре очка от «Локомотива» и на одно от «Спартака». И этот отрыв очень легко преодолеть.

На протяжении шести матчей москвичи не уступают в основное время. А на своей арене проиграли лишь один раз, и то в овертайме.

На чем можно подловить хоккеистов ЦСКА, так это на реализации лишнего игрока, потому что они часто удаляются. Но в этом компоненте у «Магнитки» серьезные проблемы. Обладатели Кубка Гагарина находятся за пределами зоны плей-офф на Востоке. Подопечные Андрея Разина очень слабо начали сезон и сейчас пытаются добрать очки за счет характера, проваливая игру и в атаке, и в обороне.

В последней встрече «Металлург» обыграл дома «Ладу», но до этого на своей арене уступил «Ак Барсу» и «Спартаку». Как считают аналитики Olimpbet , выездную серию представители Магнитогорска также начнут с поражения с разницей в одну-две шайбы.