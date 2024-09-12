«Что в имени тебе моем?» Футболисты Казахстана и Норвегии выпустили совместный ролик

Olimpbet, официальный спонсор национальной сборной по футболу, стал инициатором уникального сотрудничества с Норвежской федерацией футбола – впервые команды двух стран объединились для создания медийного проекта на уровне сборных.

В преддверии матча казахстанской сборной против Норвегии вышло видео с участием игроков обеих команд, что стало первым подобным проектом в истории казахстанского футбола. Идея проекта, предложенная компанией Olimpbet, заключалась в создании оригинального контента, который укрепит связи между командами и болельщиками.

Ролик стал одним из хитов по просмотрам в соцсетях обеих стран.

Павел Александров, менеджер по спонсорству Olimpbet, рассказал телеграм-каналу «МПН | Маркетинг Последней Надежды» об идее и реализации проекта:

«После того, как стали известны соперники сборной Казахстана по футболу, мне искренне хотелось не поглазеть на Холанда, Эдегора и других, а попытаться сделать первую встречу наших команд запоминающейся. Не результатом матча, не новостями «Холанд вышел на поле в Алматы», а вывернуть это в референс возможной коллаборации между федерациями».

Несмотря на сложности с законодательными ограничениями и тонкости переговоров с норвежской стороной, проект удалось реализовать. Это заложило основу для сотрудничества КФФ с федерациями других стран.

Причем компания-спонсор сборной, спродюсировав проект, отказалась от коммерческой интеграции в отснятых роликах.

Александров подчеркнул:

«Наша цель — сделать уникальный контент и задать тренд для других сборных. Olimpbet как инвестор №1 в спорт Казахстана понимает, что важны вложения не только в развитие спорта в стране, но и в создание дружеской атмосферы между федерациями и болельщиками других государств».

В планах компании — создание роликов с остальными соперниками Казахстана по группе в Лиге наций: сборными Словении и Австрии. По мнению организаторов, это позволит усилить международное спортивное взаимодействие и повысить узнаваемость Казахстана в футбольном сообществе Европы.

Источник: Olimpbet Arena