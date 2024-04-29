Рыбакина установила рекорд и идет за новым титулом

Сразу две казахстанские теннисистки сегодня выйдут на корты турнира WTA 1000 в Мадриде. Елена Рыбакина и Юлия Путинцева поборются за попадание в четвертьфиналы.

Сара Бейлек (Чехия) – Елена Рыбакина (Казахстан). 29 апреля, 20:15 (время Астаны)

Сильнейшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира на кортах Мадрида установила рекорд – она одержала 14-ю подряд победу на грунте. За последние десять лет такое же достижение на этом покрытии смогли оформить только Серена Уильямс, Симона Халеп и Ига Свентек.

В столицу Испании 24-летняя Елена прибыла после победы на грунтовом турнире в немецком Штутгарте и является одной из главных фавориток. Она провела уже два матча, не отдав соперницам ни сета, сначала обыграв Лючию Бронцетти (6:4, 6:3), а затем Маяр Шериф (6:1, 6:4). Отдохнув чуть менее недели, Елена снова показывает свой максимальный уровень.

Соперницей Рыбакиной по третьему кругу станет менее опытная спортсменка – 18-летняя Сара Бейлек. Представительница Чехии является победительницей квалификации. В основной сетке она стартовала с первого круга, выбив из турнира мощных соперниц – Анну Блинкову (4:6, 6:3, 6:3), Анну Калинскую (6:1, 6:4), Эшлин Крюгер (6:3, 6:1). Каждую из этих побед можно назвать мини-сенсацией, ведь Бейлек занимает в рейтинге WTA пока что лишь 136 место.

Чешка неплохо подает и перемещается на корте, демонстрируя уверенность. Ее можно назвать очень перспективной, но все-таки для борьбы с хладнокровной, стратегически точной и мощной Рыбакиной ей не хватит опыта, в том числе психологического.

Эксперты Olimpbet считают, что Елена без проблем оформит выход в четвертьфинал – П1 – 6.62, П2 – 1.11.

Неплохой коэффициент предлагается на то, что Рыбакина выиграет первый сет всухую, он равен 13. Также можно сделать ставку на победу казахстанки во всем турнире – здесь ее шансы оцениваются с кэффом 2.4.

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Юлия Путинцева (Казахстан) – Дарья Касаткина (Россия). 29 апреля, 19:55

Не очень привычно видеть Путинцеву, ведущую борьбу за выход в четвертьфинал престижного «тысячника», но казахстанка доказывает, что ее еще рано списывать со счетов. В Мадриде Юлия успела одержать десятую победу на турнирах серии WTA 1000 за год. И это ее лучший результат в карьере.

На испанском турнире она не отдала соперницам ни одного сета, поочередно обыграв Юэ Юань (6:2, 6:4), Синвэнь Жен (7:5, 2:0) и Каролин Долхайд (6:2, 6:2). Но тут надо учитывать и стечение обстоятельств. Все-таки Юань и Долхайд тяжело играют на грунте, а Жен, восьмая ракетка мира, снялась со второго сета. Сейчас в рейтинге WTA 29-летняя Путинцева занимает 50 место.

За выход в полуфинал Юлия сыграет с еще одной более рейтинговой оппоненткой. Россиянка Дарья Касаткина входит в топ-11. Она стартовала со второго круга, а победы дались непросто.

Сначала в трех сетах (5:7, 7:6 (7:5), 6:3) обыграла Кристину Бучу (WTA 75), а затем провозилась с топ-22 Анастасией Павлюченковой (7:6 (7:5), 7:5). Касаткина побеждает за счет характера, хорошо играет у сетки и в обороне. Ее результаты в целом более стабильны, чем у Путинцевой.

Аналитики Olimpbet в этой паре отдают предпочтение Касаткиной – П1 – 2.37, П2 – 1.59. Можно ожидать, что матч будет затяжным – Тот (21.5) Б –1.94.

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