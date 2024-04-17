«Ордабасы» принимают «Кызыл-Жар». Приходите поддержать любимую команду на стадионе!

Теги высшая лига Казахстан Ордабасы Спорт Казахстана

В 5 туре Олимп Чемпионата Казахстана по футболу «Ордабасы» сыграют с «Кызыл-Жаром». Матч пройдет 20 апреля, в 16:30 по местному времени на Центральном стадионе им. Кажымукана.

«Ордабасы», набрав 7 очков, идут на 3 месте в чемпионате. «Кызыл-Жар», имея в своем активе столько же очков, расположился на 2 месте, опережая команду «Ордабасы» по разнице мячей. Хороший шанс для команды из Шымкента опередить соперника!

Подробнее о том, где купить билеты можно по ссылке.

Опубликовал Sports

Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
    Комментарии
    Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
    Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
    Реклама 18+
    Укажите причину бана
    • Оскорбление
    • Мат
    • Спам
    • Расизм
    • Провокации
    • Угрозы
    • Систематический оффтоп
    • Мульти-аккаунтинг
    • Прочее
    Пожаловаться
    • Спам
    • Оскорбления
    • Расизм
    • Мат
    • Угрозы
    • Прочее
    • Мультиаккаунтинг
    • Систематический оффтоп
    • Провокации
    Комментарий отправлен, но без доната
    При попытке оплаты произошла ошибка
    • Повторить попытку оплаты
    • Оставить комментарий без доната
    • Изменить комментарий
    • Удалить комментарий