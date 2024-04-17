«Ордабасы» принимают «Кызыл-Жар». Приходите поддержать любимую команду на стадионе!

В 5 туре Олимп Чемпионата Казахстана по футболу «Ордабасы» сыграют с «Кызыл-Жаром». Матч пройдет 20 апреля, в 16:30 по местному времени на Центральном стадионе им. Кажымукана.

«Ордабасы», набрав 7 очков, идут на 3 месте в чемпионате. «Кызыл-Жар», имея в своем активе столько же очков, расположился на 2 месте, опережая команду «Ордабасы» по разнице мячей. Хороший шанс для команды из Шымкента опередить соперника!

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