UFC 300: что нужно знать об эпохальном турнире

Юбилейный турнир крупнейшей организации в истории смешанных единоборств пройдет уже 14 апреля. Расскажем о том, почему нельзя пропускать такое событие.

Как все начиналось

История UFC берет свое начало с 1991 года. Тогда в сегменте боевых искусств большие просмотры и деньги приносил только бокс. Калифорнийский бизнесмен Арту Дейви загорелся идеей создать турнир, в котором примут участие представители абсолютно разных стилей.

Борцы, каратисты, джиу-джитсеры, кикбоксеры и другие должны были выяснить, чья школа сильнейшая в рамках боев без правил. Само состязание произошло 12 ноября 1993 года. Организаторы планировали его как единоразовую акцию, но зрелище так понравилось зрителям, что вскоре началась разработка следующего ивента.

В таком виде UFC просуществовал недолго. Возмущение общественности вызывало то, что в турнире почти отсутствовали правила, а один участник мог проводить по несколько поединков за один вечер.

Со временем регламент боев обрастал новыми ограничениями, пока на турнире UFC 28 не утвердился формат, близкий к современному. При этом увеличение спортивной составляющей не понравилось многим зрителям, промоушен терпел большие убытки.

В 2001 году президентом организации стал Дана Уайт – под его руководством UFC обрел второе дыхание. За 10 лет компания стала главным брендом в мире MMA и сохраняет этот статус до сих пор. Промоушен вырос до такого уровня, что не просто зарабатывал за счет звезд, но и сам их создавал.

Кто участвует в UFC 300

В этом контексте особенно примечателен кард UFC 300. Почти все присутствующие в нем бойцы стали известны под крылом Уайта. Каждый юбилейный турнир не только подводит итоги, но и указывает дальнейший вектор развития мира смешанных единоборств.

На UFC 300 не будет Конора Макгрегора, Хабиба Нурмагомедова и других звезд планетарного масштаба. Однако турнирная сетка всецело заполнена невероятными противостояниями. Откроет шоу бой бывшего чемпиона наилегчайшего веса Дейвисона Фигейреду против бывшего чемпиона легчайшего веса Коди Гарбрандта. Это – разогрев, который легко мог возглавить любой турнир. В предварительном карде выступят и другие экс-короли своих дивизионов – Холли Холм, Иржи Прохазка и Алджамейн Стерлинг.

А в главном карде пройдет сразу три боя за титул. Джастин Гейджи будет защищать звание «Самого опасного ублюдка» (The Baddest Motherfucker) от легенды полулегкой категории Макса Холлоуэйя. Затем две китаянки сразятся за пояс в минимальном женском весе – чемпионка Чжан Вэйли против Янь Сяонянь.

Вишенкой на торте станет поединок за звание короля полутяжелой категории. Алекс Перейра будет проводить первую защиту против бывшего чемпиона Джамаала Хилла. Эксперты и зрители сходятся во мнении, что UFC 300 покажет лучший кард в истории.

Кешбэк на бой Оливейра – Царукян

Не стоит упускать из виду и нетитульные бои. Арман Царукян сразится с бывшим чемпионом легкого веса Чарльзом Оливейрой. На кону стоит возможность встретиться с Исламом Махачевым, который сейчас возглавляет рейтинг лучших бойцов организации.

Аналитики крупнейшего букмекера Казахстана считают Царукяна однозначным фаворитом: коэффициент на его победу – 1.43, на победу Оливейры – 2.83. Кроме того, на этот бой действует специальное предложение от Olimpbet: если ставка (от 2000 тенге) на Армана не сыграет, на счет вернется 20% кешбэком.

Посмотреть всю роспись на поединки UFC 300 можно здесь. В целом кард турнира показывает, что промоушен не сдает обороты и движется в правильном направлении. Каждый боец на планете мечтает попасть в организацию и вряд ли что-то изменится в ближайшее десятилетие.

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Источник: Olimpbet Arena