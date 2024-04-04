The Battle от Gorilla Winter Jungle будут транслировать в прямом эфире

С 6 по 7 апреля на территории горного курорта Шымбулак в Алматы состоится традиционный спортивно-музыкальный фестиваль Gorilla Winter Jungle. В программе соревнования по сноуборду и лыжному фристайлу по нескольким дисциплинам, а также вечеринки с музыкой.

Главное шоу фестиваля в горах – соревнования The Battle, который пройдет в формате «Head to Head» по олимпийской системе на вылет. Это уникальная дисциплина, разработанная специально для джунглей – в этом году он станет еще более непредсказуемым и захватывающим.

Сильнейшие спортсмены Австрии, Франции, России, Финляндии, Сербии, Польши и Казахстана, райдеры Gorilla Pro Team и победители прошлых Джунглей сойдутся в нереальной схватке – техники против стиля, опыта против бесстрашия. Призовой фонд всего фестиваля 7 000 000 тенге, а победители The Battle в категориях Snowboard и Freeski получат по 760 000 тенге.

Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть на Youtube-канале Gorilla On Air 7 апреля в 14:00 по астанинскому времени (в 12:00 по Москве).

Международные соревнования Gorilla Winter Jungle — главное событие зимнего экстрима в Казахстане, которое с каждым годом вносит колоссальный вклад в развитие сноубординга и горных лыж. За свою семилетнюю историю мероприятие сформировало вокруг себя масштабное сообщество любителей экшн-спорта.