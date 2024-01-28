Магомед Кабардиев рассказал, с кем проводит тренировки в США: «Чемпионы Bellator, бывшие чемпионы UFC»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец MMA Магомед Кабардиев (10-1), находящийся на сборах в США, рассказал, с какими бойцами проводит тренировку.

– Да тут много топов UFC, Bellator. Чемпионы Bellator, бывшие чемпионы UFC, чемпионы, там, PFL нынешние – здесь много кто есть. На разные веса тут очень много бойцов, входящих в Топ-5 своих дивизионов в лучших лигах мира. И тех, кто входят, условно в UFC в Топ-10, в Топ-15 – тоже их много.

А с известными бойцами, UFCшниками, я в Таиланде тоже пересекался – в первые разы это там приносило много эмоций, но сейчас как-то уже больше сфокусирован. Интересно их всех увидеть – однако уже не так все, как раньше было, в плане эмоций это воспринимаешь, – отметил Кабардиев. 

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