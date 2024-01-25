В UFC анонсировали бой Елеусинова и Каллума Уолша

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Даурен Елеусинов Спорт Казахстана

Лига смешанных единоборств UFC и стриминговый сервис UFC Fight Pass анонсировал турнир по профессиональному боксу серии Hollywood Fight Nights, в главном бою которого встретятся казахстанец Даурен Елеусинов (11-3-1, 10 КО) и непобежденный ирландский боксер Каллум Уолш (9-0, 7 КО), сообщает пресс-служба организации.

Свой 16-й бой на профи-ринге Елеусинов должен провести 15 марта на малой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

На кону будет стоять титул чемпиона WBC Silver в первом среднем весе.

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