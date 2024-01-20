Боец ACA Олжабай о выступлении в UFC: «В данный момент у меня такой возможности нет»

Казахстанский боец ACA в полулегком весе Багдос Олжабай ответил на вопрос о возможном выступлении в UFC.

- В UFC выступает сейчас Ваш одноклубник Азат Максум. А Вы подписаться в этот промоушн не планируете?

– Почему – нет, если предложит UFC? Но в данный момент у меня такой возможности нет. Раньше я думал о UFC, мечтал. Но в настоящее время актуальной для меня целью являются успешные выступления в АСА, – отметил Олжабай.

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