Боец ACA Олжабай о выступлении в UFC: «В данный момент у меня такой возможности нет»

Теги UFC MMA ACA Sports.ru - Казахстан Багдос Олжабай Спорт Казахстана

Казахстанский боец ACA в полулегком весе Багдос Олжабай ответил на вопрос о возможном выступлении в UFC.

- В UFC выступает сейчас  Ваш одноклубник Азат Максум. А Вы подписаться в этот промоушн не планируете?

– Почему – нет, если предложит UFC? Но в данный момент у меня такой возможности нет. Раньше я думал о UFC, мечтал. Но в настоящее время актуальной для меня целью являются успешные выступления в АСА, – отметил Олжабай. 

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