Багдос Олжабай: «Хочу до начала Рамадана провести поединок в ACA»

Казахстанский боец ММА Багдос Олжабай рассказал о сроках ближайшего поединка в ACA.

– Уже известны сроки, когда Вы можете провести свой первый бой в АСА?

– Пока еще время для боя не дали, но, думаю, что, все-таки, скоро проведу поединок – попросил об этом. Хочу до начала Рамадана получить бой.

– Есть планы стать чемпионом АСА? В течение какого времени это возможно сделать, на Ваш взгляд?

– Да, есть планы чемпионские. Время покажет. Настрой – до конца. Но нужно иметь правильный подход. К каждому сопернику, к каждому турниру подготовка теперь будет серьезнее, – отметил Олжабай.

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