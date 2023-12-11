11 декабря в чемпионате Испании «Райо Вальекано» примет «Сельту», а в итальянском первенстве встретятся «Эмполи» и «Лечче».

Ла Лига. 16-й тур. «Райо Вальекано» (Мадрид) – «Сельта» (Виго). 12 декабря, 02:00 (время Астаны)

16-тур Примеры закрывает встреча соперников, которых разделяет целая пропасть в таблице – семь мест и десять очков. Впрочем, если брать в расчет дистанцию в пять последних матчей чемпионата, то на ней «Райо Вальекано», идущий в Ла Лиге одиннадцатым, и «Сельта», располагающаяся в зоне вылета, набрали абсолютно одинаковое количество баллов – по три.

Мадридцы будут принимать галисийцев на своем поле, что, конечно же, добавляет им шансов на благоприятный исход. Однако «кельты» для «пчел» – противник весьма неудобный: за четыре предыдущих очных дуэли «Райо» не только не смог обыграть «Сельту», но и даже просто забить ей.

К тому же единственную пока победу в сезоне галисийцы добыли на выезде, одолев в четвертом туре «Альмерию» 3:2. После этого и началась продолжающаяся до сих пор безвыигрышная серия команды некогда очень востребованного тренера Рафаэля Бенитеса.

Эксперты Olimpbet не видят явного фаворита в матче между «Райо Вальекано» и «Сельтой», отдавая совсем небольшое предпочтение хозяевам: П1 – 2.59, Х – 3.29, П2 – 2.89. А самый вероятный счет, по мнению букмекера № 1 в Казахстане, ничья 1:1 с кэфом 6.12.

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Серия А. 15-й тур. «Эмполи» (Эмполи) – «Лечче» (Лечче). 11 декабря, 23:30

«Синие» с «желто-красными» закрывают программу 15-го тура чемпионата Италии. Вроде матч с не самой громкой вывеской, но в последнее время игры с участием «Эмполи» и «Лечче» скучными не бывают.

В частности, тосканцы недавно обыграли действующего чемпиона Серии А «Наполи» 1:0, причем в гостях. А команда Роберто Д’Аверса три предыдущих матча чемпионата завершала результативными ничьими, в том числе с «Миланом» 2:2, уступая «россонери» два мяча по ходу встречи.

Что касается статистики личных взаимоотношений этих соперников, то она складывается весьма неудачно для «Лечче», который не может обыграть «Эмполи» с 2009-го года.

Аналитики Olimpbet не считают «желто-красных» фаворитами и ближайшей встречи, полагая, что у хозяев шансы на победу немного выше: П1 – 2.67, Х – 3.21, П2 – 2.87. При этом самый популярный букмекер страны склоняется к тому, что матч на арене «Карло Кастеллани» с большой долей вероятности будет «низовым»: Тот (2.5) М – 1.69, Б – 2.12.

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