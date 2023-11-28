Топ-сражение в Санкт-Петербурге и волжское дерби в Казани

28 ноября в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги питерский СКА на родном льду примет московское «Динамо», а в столице Татарстана сойдутся местный «Ак Барс» и «Лада» из Тольятти. Olimpbet дал свою аналитику.

СКА (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва). 28 ноября, 22:30 (время Астаны)

Одержав в «регулярке» три победы кряду, московские «динамовцы» возглавили турнирную таблицу Запада.

В активе питерских «армейцев» значится впечатляющая серия из восьми выигрышных матчей. Правда, пока СКА даже не входит в четверку сеяных команд конференции, но, учитывая динамику продвижения команды Романа Ротенберга по дистанции сезона, вряд ли приходится сомневаться в том, что ближе к финишу чемпионата она там наверняка окажется.

Впрочем, одолеть «Динамо» клубу с берегов Невы будет очень непросто. СКА уступил «бело-голубым» в трех из пяти последних домашних матчей в КХЛ, в том числе – уже в текущем чемпионате, проиграв 15-го сентября со счетом 1:3.

Но сейчас эксперты Olimpbet полагают, что у «армейцев» шансов на благоприятный исход заметно больше, чем у гостей из российской столицы. Победитель матча: СКА –1.69, «Динамо» (Москва) – 2.16. А вероятность овертайма в этом матче самым популярным букмекером Казахстана оценивается кэфом 3.88.

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«Ак Барс» (Казань) – «Лада» (Тольятти). 28 ноября, 22:00

«Барсов» прилично штормит в этом сезоне, они никак не могут обрести стабильность. В предыдущем своем матче казанцы с неимоверным трудом обыграли худшую команду Запада «Витязь» (3:2), а до этого и вовсе уступили такому же аутсайдеру «Куньлуню», не сумев забросив в ворота китайского коллектива ни одной шайбы (0:1).

«Лада», впрочем, также пребывает в кризисе. Недолго покрасовавшись на верхней строчке таблицы Востока, тольяттинцы потерпели четыре поражения в пяти матчах и откатились на третью позицию в конференции.

Но пока возвращенцы в Континентальную хоккейную лигу все равно располагаются в таблице выше трехкратного обладателя Кубка Гагарина. Более того, «Лада» уже успела дважды выиграть у «Ак Барса» по ходу текущего регулярного первенства – 6:3 и 3:2.

Правда, обе победы были для тольяттинцев домашними, а теперь им предстоит сыграть в столице Башкортостана, где «барсы», конечно же, будут намного зубастее.

Так полагают и аналитики Olimpbet, определив казанцам роль заведомых фаворитов. Победитель матча: «Ак Барс» – 1.41, «Лада» – 2.9. При этом самый щедрый букмекер страны считает, что в этом матче с большой долей вероятности будет заброшено не менее пяти шайб: Тот (4.5) М – 2.01, Б – 1.79.

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