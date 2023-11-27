Гол капитана сборной Казахстана номинирован на звание лучшего в квалификации Евро
Гол капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена в ворота Дании номинирован на звание лучшего в квалификации Евро-2024.
Всего в список лучших попали 10 номинантов.
- Леандро Троссард (Бельгия)
- Килиан Мбаппе (Франция)
- Юнус Акгун (Турция)
- Жан Випотник (Словения)
- Кристьян Аслани (Албания)
- Эмин Махмудов (Азербайджан)
- Букайо Сака (Анлия)
- Сандро Вольфингер (Австрия)
- Ясир Асани (Албания)
Проголосовать за понравившийся гол можно тут.
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