Гол капитана сборной Казахстана номинирован на звание лучшего в квалификации Евро

Теги Сборная Дании по футболу сборная Казахстана по футболу Ордабасы квалификация Евро-2024 Асхат Тагыберген Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Гол капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена в ворота Дании номинирован на звание лучшего в квалификации Евро-2024.

Всего в список лучших попали 10 номинантов.

  • Леандро Троссард (Бельгия)
  • Килиан Мбаппе (Франция)
  • Юнус Акгун (Турция)
  • Жан Випотник (Словения)
  • Кристьян Аслани (Албания)
  • Эмин Махмудов (Азербайджан)
  • Букайо Сака (Анлия)
  • Сандро Вольфингер (Австрия)
  • Ясир Асани (Албания)

Проголосовать за понравившийся гол можно тут.

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1 комментарий

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zh_asik
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0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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