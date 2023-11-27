Гол капитана сборной Казахстана номинирован на звание лучшего в квалификации Евро

Гол капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена в ворота Дании номинирован на звание лучшего в квалификации Евро-2024.

Всего в список лучших попали 10 номинантов.

Леандро Троссард (Бельгия)

Килиан Мбаппе (Франция)

Юнус Акгун (Турция)

Жан Випотник (Словения)

Кристьян Аслани (Албания)

Эмин Махмудов (Азербайджан)

Букайо Сака (Анлия)

Сандро Вольфингер (Австрия)

Ясир Асани (Албания)

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