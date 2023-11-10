Даурен Ермеков назвал любимых бойцов в UFC: «Махачев, Джонс, Пантоша»

Казахстанский боец MMA Даурен Ермеков назвал своих фаворитов среди чемпионов UFC.

«UFC — это пиар-машина. Они умеют раскручивать бои и бойцов. Мне по душе скромные бойцы, но Западу больше шумные и хайповые. Из чемпионов UFC мне нравятся Ислам Махачев, Алешандре Пантожа, Джон Джонс — по крайней мере он скромный в клетке», — сказал Ермеков.

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