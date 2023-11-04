Елена Рыбакина заработала почти 400 тысяч долларов на итоговом турнире WTA

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За участие в Итоговом турнире в Мексике первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина получила поощрительный бонус от WTA в размере 198 000 долларов. Такую же сумму Рыбакина заработала за одну победу. Таким образом, ее общий заработок на турнире составил 396 000 долларов. 

Ранее в группе Елена Рыбакина победила греческую теннисистку Марию Саккари (9-е место) — 6:0, 6:7, 7:6 и проиграла американке Джессике Пегуле (5-е место) — 5:7, 2:6. 

В заключительном матче группы Рыбакина играла с белоруской Ариной Соболенко (1-е место) и уступила ей в трех сетах — 2:6, 6:3, 3:6.

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