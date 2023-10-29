Баходир Джалолов встретился с Криштиану Роналду

Узбекистанский боксер супертяжелого веса Баходир Джалолов перед боем Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну встретился с португальским футболистом Криштиану Роналду.

Помимо Роналду, Джалолов провел встречи с Александром Усиком, Камару Усманом, Майком Тайсоном и Дмитрием Биволом.

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