Даулет Турлыханов о распространении салафизма в спорте: «Государство должно заниматься этой тонкой проблемой»

Олимпийский призер, заслуженный тренер Республики Казахстан и депутат Мажилиса Даулет Турлыханов в интервью журналистке Дине Толепберген рассказал о распространении салафизма в профессиональном спорте.

– Заметили ли вы, что салафизм начал распространяться в спорте?

– На сегодняшний день мы проводим встречи с тренерами и спортсменами. Ясно объясняем, что у каждого человека есть свой выбор, в том числе и в исповедании религии. Главное, чтобы намаз не мешал тренировочному процессу. Государство должно заниматься этой «тонкой» проблемой и бороться с салафизмом. Мы не приветствуем пропаганду религиозных течений, – сказал Турлыханов.

Даулет Турлыханов является советским и казахстанским борцом греко-римского стиля, заслуженным мастером спорта СССР (1989), заслуженным тренером Республики Казахстан. Кроме того, Даулет Турлыханов – чемпион мира 1989 года и вице-чемпион мира 1993 года, чемпион Европы (1988) и Азии (1995), серебряный (1988) и бронзовый (1992) призер Олимпийских игр, восьмикратный чемпион СССР.

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