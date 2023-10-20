Айдын Ельжанов завершил профессиональную карьеру: «Травмы каждый день беспокоят»

Казахстанский боксер Айдын Ельжанов (6-2-1, 4 КО) закончил профессиональную карьеру.

«Предложений очень много, но я думаю завершить карьеру на этом. Травмы каждый день беспокоят, после простоя в пять лет уже все не так работает, как прежде. За это время даже медицина шагнула вперёд.

Для того, чтобы оставаться всегда в форме и в хороших кондициях, нужные хорошие вложения по питанию, медицине, тренировкам. Уже намного сложнее тренироваться два раза в день и работать одновременно. К тому же думаю уже жить спокойной жизнью — работать, зарабатывать, помогать маме и родным. Мы не знаем, как все сложится, поэтому не исключаю варианта с возвращением. Сейчас тренируюсь, просто поддерживаю форму», — сообщил Ельжанов.

Ельжанов дебютирован на профессиональном уровне в 2015 году, но в 2018-м взял паузу, которая затянулась на пять лет.

В феврале 2023 года Ельжанов вернулся в профи и провел три поединка, в последнем проиграл 19 августа судейским решением американцу Альберту Гонсалесу (6-0, 2 КО) в Сан-Бернардино, штат Калифорния, США.

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