На самую красивую спортсменку Казахстана Сабину Алтынбекову написали заявление в полицию

Десятки людей в Казахстане не могут вернуть свои деньги, когда-то оплаченные за несостоявшийся инфокурс популярной казахстанской волейболистки Сабины Алтынбековой.

Пострадавшие написали коллективное заявление по факту мошенничества. Сама спортсменка инцидент никак не прокомментировала.

Напомним, что в июне 2023 года волейболистка открыла курсы по наставничеству за 290 тысяч тенге и разочаровала своих фанатов. Многие остались недовольны тем, что взяли деньги в кредит на новые знания, но в итоге их так и не получили.

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