Битва «Зенита» и «Кайрата» в Алматы

Компания Winline выступила спонсором проведения большого матча между чемпионом России «Зенита» и одним из лидеров чемпионата Казахстана «Кайратом».

Команды уже встречались между собой в Санкт-Петербурге в 2018 году, тогда хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0. А двумя годами позднее команды провели матч в Турции на сборах, и снова победа досталась российскому клубу 3:1.

Гостем матча будет экс-футболист обоих клубов Андрей Аршавин, который до сих пор является любимчиком, как питерской, так и алматинской публики. Андрей Сергеевич раздаст автографы перед матчем.

Также всех собравшихся ожидает выступление звезд фристайла Эльхана Салахова и Игоря Олейника и розыгрыш большого количество призов.

14 октября в 17:00 начнется матч, а все активности стартуют в 15:30. Билеты на матч можно купить на сайте Ticketon.kz