«Барыс» едет к минскому «Динамо», а «Спартак» примет «Локомотив»

Olimpbet предлагает аналитику к самым интересным матчам понедельника в КХЛ.

«Динамо» (Минск) – «Барыс» (Астана). 2 октября, 22:10 (время Астаны)

В сезоне-2023/24 это будет первая встреча клубов из столиц Беларуси и Казахстана. В прошлом регулярном чемпионате обе очных дуэли завершились в пользу «Динамо». Но если в Минске «Барыс» уступил лишь в серии буллитов (3:4 Б), то на своем льду казахстанская команда потерпело болезненное поражение со счетом 2:5.

На старте этой «регулярки» и у тех, и у других дела идут пока не лучшим образом: оба клуба находятся вне зоны плей-офф, набрав перед личной встречей одинаковое количество очков – по десять, при этом «Барыс» провел на один матч больше.

В последнее время «динамовцы» для «барсов» стали весьма неудобными соперниками, астанчане не могут обыграть минчан в основное время уже без малого четыре года – с декабря 2019-го.

Эксперты Olimpbet полагают, что у «Динамо» и на этот раз шансов на победу гораздо больше, чем у «Барыса»: П1 – 1.81, Х – 4.4, П2 – 3.85. А вероятность второго кряду овертайма между этими противниками в Минске аналитики оценивают как крайне невысокую: овертайм: будет – 4.3, овертайм: не будет – 1.21.

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«Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль). 2 октября, 22:30

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги пока складывается хорошо и для «Спартака», и для «Локомотива». Клубы из Москвы и Ярославля уверенно расположились в кубковой восьмерке Западной конференции, а «железнодорожники» – так и вовсе одни из лидеров сводной таблицы КХЛ, лишь одно очко уступая в ней нижегородскому «Торпедо» и «Металлургу» из Магнитогорска.

Встречи между «Спартак» и «Локомотивом» практически всегда отличаются бескомпромиссностью, а преимущество родного льда не дает этим соперникам никакого преимущества. Из десяти предыдущих матчей ровно половину выиграли гости, при этом в трех случаях для выявления победителя командам не хватило основного времени.

В прошлом сезоне «красно-белые» и «железнодорожники» обыграли друг друга по два раза. А в первой встрече между ними в регулярном первенстве-2023/24 самый щедрый букмекер Казахстана фаворита не видит, отдавая незначительное предпочтение гостям из Ярославля: П1 – 2.75, Х – 3.8, П2 – 2.43.

Кроме того, эксперты не ждут особо результативного хоккея в исполнении «Спартака» и «Локомотива»: Тот (4.5) М – 1.76, Б – 2.05.

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