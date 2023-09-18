Борец сборной Казахстана Кебисбаев о драке в ТРЦ: «Я предложил пожать друг другу руки. В ответ услышал угрозы»

Вице-чемпион мира по греко-римской борьбе Алмат Кебиспаев прокомментировал драку с мужчиной в торговом центре Алматы.

«6 сентября моему сыну исполнилось 5 лет. В честь его дня рождения решили сходить в игровую зону «Джунгли парк» в ТЦ «Атакент молл» по адресу Темирязева, 42, организовать праздник детям. Кто-то из наших детей играл в игровой зоне, кто-то вместе с родителями был в кафе.

Во время инцидента, произошедшего со старшей дочерью (9 лет), я был в кафе с младшей дочерью, которой 1,3 года. Старшую дочь Айсану привела моя супруга Айжан, она сказала мне: «Пусть она посидит с тобой», – рассказывает вице-чемпион мира по борьбе.

По словам Кебиспаева, он заметил, что у его дочери заплаканное лицо, на котором растекся аквагрим.

«На вопрос «что случилось?» она стала плакать, ее трясло. Из сказанного я еле разобрал, что ее два мальчика побили мячами, что они ее не отпускали, она еле убежала от них. Услышав это, я предложил сходить поговорить с ними. В это время мы увидели, как к нам направляется группа людей. Самое главное, что привлекло мое внимание, – это женщина с девочкой с особенностями развития, ребенок еле передвигала ноги.

Мама ребенка плакала, громко просила мужчину остановиться, кричала ему, что его сыновья побили ее дочь мячами. С ее слов, когда девочка упала, пыталась спрятаться, они трогали ее за интимные места. Услышав это, у меня перед глазами возникла картина, что они то же самое совершали с моей девочкой», – говорит борец.

Как утверждает спортсмен, далее он подошел к мужчине и спросил, его ли это сыновья.

«Он ответил: «Да мои, но они же играли, это просто игра». И стал направляться к выходу. На просьбу остановиться, разобраться в случившемся он грубил, выражался нецензурной речью, все время шел, рядом шла и плакала пострадавшая женщина, плакала ее дочь, плакала моя дочь.

Цивилизованно поговорить, услышать извинение перед девочками, получить хоть какое-то объяснение не получилось, поэтому я остановил его, ударив дважды по лицу. После этого также разговор не получился. Мама пострадавшей девочки вызвала полицию, приехал участковый и так далее.

В ходе опроса нас сотрудниками полиции я предложил пожать друг другу руки и разойтись с миром. В ответ услышал угрозы, а его супруга стала пугать влиятельным братом», – заключил Алмат Кебиспаев.

Напомним, пострадавший от рук спортсмена мужчина написал заявление в полицию.

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