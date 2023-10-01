Аким СКО подарил чемпиону мира по борьбе Ризабеку Айтмухану 3 млн. тенге

Аким Северо-Казахстанской области поздравили первого в истории страны чемпиона мира по вольной борьбе. Ризабеку Айтмухану вручили 3 миллиона тенге и выразили благодарность его родителям.

— На родину вернулся наш земляк, чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан. Ризабек – спортсмен, исполнивший мечту многих борцов Казахстана. За годы независимости Ризабек Айтмухан – первый, кто стал чемпионом мира по вольной борьбе, — написал аким СКО Гауез Нурмухамбетов на своей странице в соцсетях.

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