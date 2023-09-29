В Казахстане могут запустить новый спортивный канал

В Казахстане запустят новый спортивный канал. По информации источников близких к ситуации, у канала есть права на несколько европейских турниров, а также на единоборства.

«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою