Стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров рассказал о том, как в детстве занимался боксом и назвал своих кумиров.

– Меня привел на бокс дедушка. Хотел, чтобы я стал олимпийским чемпионом. Он мне это говорил, даже когда я уже перестал заниматься. Бокс тогда был, как социальный лифт. В Казахстане бокс был одним из главных видов спорта. Он и сейчас главный, но тогда особо больше не было развлечений.

- Та самая Олимпиада-2000, где выиграли Бекзат Саттарханов и Ермахан Ибраимов?

Да, Саттарханов – легенда. Всех разматывал. Очень жалко, что произошло потом. И Ермахан Ибраимов, конечно, крутой. С этими усами еще, капитан команды, он флаг нес. Но я себя не ассоциировал с ним. Нельзя восьмилетнему пацану ассоциировать себя с усатым мужиком. Поэтому, в первую очередь я смотрел на Бекзата Саттарханова. Его темп, ритм, дистанция, филигранная техника. Смотрел и наслаждался, – рассказал Сабуров.

Напомним, Бекзат Саттарханов завоевал золото на Олимпиаде в Сиднее, и спустя три месяца погиб в автомобильной катастрофе.

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