Нурлан Сабуров: «Я не стою в спаррингах. Не хочу получить по башке»
Стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров оценил свой уровень бокса.
- Ты сейчас плотно тренируешься. Можешь сказать, что ты на уровне мастера спорта?
– Нет-нет. Посмотри как боксируют мастера спорта, их бои. То, что я бью лапы – это никак не говорит о моем мастерстве в данном виде спорта. Нельзя оскорблять мастеров спорта тем, что вот он тренируется, он в хорошей форме, он смотрится эффектно в 30-секундном видео, где я бью лапы. А типы пашут и уничтожают соперников – вот что такое мастер спорта.
- Ты не спаррингуешься?
Нет. Внешние риски и бректеты. Как только мне начали предлагать спарринги, я сразу брекеты поставил (смеется). Я не стою в спаррингах, потому что не хочу получить по башке, чтобы это не отразилось на моем функционировании, – отметил Сабуров.
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