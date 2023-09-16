Нурлан Сабуров: «Я не стою в спаррингах. Не хочу получить по башке»

Стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров оценил свой уровень бокса.

- Ты сейчас плотно тренируешься. Можешь сказать, что ты на уровне мастера спорта?

– Нет-нет. Посмотри как боксируют мастера спорта, их бои. То, что я бью лапы – это никак не говорит о моем мастерстве в данном виде спорта. Нельзя оскорблять мастеров спорта тем, что вот он тренируется, он в хорошей форме, он смотрится эффектно в 30-секундном видео, где я бью лапы. А типы пашут и уничтожают соперников – вот что такое мастер спорта.

- Ты не спаррингуешься?

Нет. Внешние риски и бректеты. Как только мне начали предлагать спарринги, я сразу брекеты поставил (смеется). Я не стою в спаррингах, потому что не хочу получить по башке, чтобы это не отразилось на моем функционировании, – отметил Сабуров.

Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы

Наталья Богданова. Красотка-боксерша из Петропавловска. Росла без мамы, а сейчас готова удивлять на Азиаде

Головкин обратился к Рахмонову: «Болеем за тебя»