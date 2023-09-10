Olimpbet готовит массу сюрпризов для казахстанскихболельщиков 10 сентября

Кешбэк, призы, фестиваль футбола с бесплатной трансляцией матча Казахстан – Северная Ирландия. Как самый щедрый казахстанский букмекер готов поддержать фанатов национальной сборной?

Евро-2024. Квалификация. Группа Н. 6-й тур.Казахстан – Северная Ирландия. 10 сентября, 19:00 (время Астаны)

Обидное поражение от Финляндии (0:1) заметно снизило шансы сборной Казахстана на выход в финальную часть чемпионата Европы. Однако пока надежды пробиться на Евро-2024 остаются, необходимо набирать очки во всехоставшихся матчах отборочного цикла.

Следующий соперник команды Магомеда Адиева – Северная Ирландия, которая находится в таблице ниже казахстанцев. К тому же британцы проиграли нашей сборной в домашней встрече текущей квалификации, а на искусственном газоне «Астана Арена» они точно будут чувствовать себя неуютно. Хотя, конечно, британцы приедут в Казахстан за реваншем.

Эксперты Olimpbet не видят фаворита в предстоящем матче, оценивая шансы сторон на победу практически как равные, все же отдавая мизерное предпочтение хозяевам: П1 – 2.75, Х – 3.14, П2 – 2.8. Аналитики сомневаются, что встреча в Астане будет результативной: Тот (2.5) М – 1.55, Б – 2.54.

И специально для болельщиков нашей сборной самый щедрый букмекер страны приготовил приятный сюрприз. В случае, если ставка от 2000 тенге на победу Казахстана не сыграет, Olimpbet вернет 15%.

Битва сборных Казахстана и Северной Ирландии станет финальным аккордом настоящего футбольного праздника, который в день игры устроит Olimpbet. 10-го сентября на «Астана Арена» для болельщиков будет организованматчдей – с обширной развлекательной программой и розыгрышем призов.

Кроме того, Olimpbet и Казахстанская федерация футбола сейчас проводят по всей стране большой фестиваль «Футбол жолы». В ближайшее воскресенье мероприятие пройдет в Астане.

10 сентября, с 14:00 до 22:00, праздник футбола развернется на Летней сцене EXPO. В программе: трансляция матча Казахстан – Северная Ирландия, аттракционы с призами, городской турнир среди любительских команд, выступление популярного R&B-исполнителя M’Dee и многое другое.

Вход бесплатный для болельщиков любого возраста. Детали – на сайте фестиваля footballfest.kz.