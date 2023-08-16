«Тобол» может подписать Александра Зуева

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Полузащитник Александр Зуев может перейти в казахстанский «Тобол». Игрок этим летом получил казахстанский паспорт и был вызван в сборную страны.

Напомним, Зуев родился в Казахстане и с 2003 по 2005 год выступал за молодежную команду «Тобола». В России футболист играл за «Спартак», «Ростов», «Рубин», «Химки» и «Крылья Советов».

27-летний Зуев в минувшем сезоне провел в чемпионате России 24 матча за «Крылья Советов», в которых результативными действиями не отметился. 

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