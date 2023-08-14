«Красные дьяволы» против «волков»: яркое закрытие первого тура АПЛ

Olimpbet предлагает расклады на матч «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»

14 июня в Манчестере состоится заключительная игра стартового тура английской Премьер-лиги сезона-2023/24, в которой встретятся МЮ и «Вулверхэмптон».

АПЛ. 1-й тур. «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон Уондерерс». 15 августа, 01:00 (время Астаны).

Сражение на «Олд Траффорд», конечно же, не такое громкое по вывеске, как битва между «Челси» и «Ливерпулем» на «Стэмфорд Бридж», однако на второе по значимости противостояние стартового тура АПЛ матч между «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон» вполне тянет. Так что, думается, составители календаря не ошиблись, вынеся эту игру на понедельник.

И это будет первый же бой для нового главного тренера «волков» Гари О`Нила, который только 9-го августа официально был представлен футболистам. «Вулвз» вообще очень сильно изменились за летнее межсезонье, при этом их потери пока выглядят заметно существеннее, чем приобретения. Адама Траоре, Рауль Хименес, Натан Коллинз, Рубен Невиш – их в команде больше нет.

«Манчестер Юнайтед» тоже заметно обновился, но как раз в сторону усиления. Вратарь Андре Онана, полузащитник Мэйсон Маунт и датский форвард-вундеркинд Расмус Хейлунн способны начать приносить пользу «красным дьяволам» сразу же, без какой-либо адаптации.

В последнее время «Вулверхэмптон» нередко треплет нервы МЮ, причем в Манчестере. Из двух предыдущих матчей на «Олд Траффорд» каждая из сторон выиграла по одному. Правда, в минувшем чемпионате АПЛ манкунианцы взяли у «бродяг» шесть очков из шести.

Вот и на этот раз эксперты Olimpbet видят в команде Эрика тен Хага безоговорочного фаворита предстоящего противостояния: П1 – 1.3, Х – 5.97, П2 – 10. Более того, даже на победу хозяев с форой (-2.5) кэф скромнее, чем на исход Х2 – 3.03 и 3.7 соответственно.

Солидный перевес «красных дьяволов» ожидается и по угловым: П1 – 1.37, Х – 11.5, П2 – 3.9.

И лишь в плане получения желтых карточек шансов на «победу» больше у «Вулверхэмптона»: П1 – 3, Х – 4, П2 – 1.94.

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