Василий Жиров: «Американцы основательно готовятся к боксерам из Казахстана»

Проживающий в США казахстанский боксер Василий Жиров рассказал, что в США уважают соперников из Казахстана.

– Американские боксеры видят казахстанцев сильными противниками и основательно готовятся к встрече с ними на ринге. Меня здесь узнают чаще в залах бокса – и, бывает, на улице подходят и спрашивают автограф, – отметил Жиров.

49-летний Василий «Балхашский Тигр» Жиров – олимпийский чемпион 1996 года, обладатель Кубка Вэла Баркера и экс-чемпион IBF в первом тяжелом весе.

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