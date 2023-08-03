Лига Конференций. «Тобол» выбил «Базель» из квалификации

Костанайский «Тобол» проиграл «Базелю» в домашнем матче Лиги Конференций. По сумме двух двух матчей (4:3) костанайцы проходят в следующий раунд турнира, где сыграют с победителем пары «Дерри Сити» (Северная Ирландия) — КуПС (Финляндия).