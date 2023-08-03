Лига Конференций. «Тобол» выбил «Базель» из квалификации

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Костанайский «Тобол» проиграл «Базелю» в домашнем матче Лиги Конференций. По сумме двух двух матчей (4:3) костанайцы проходят в следующий раунд турнира, где сыграют с победителем пары «Дерри Сити» (Северная Ирландия) — КуПС (Финляндия).

Тобол Казахстан – Базель Швейцария 1:2 (1:2, 0:0)
Дата проведения
3 августа, 17.00, «Орталык Костанай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 26 Каде, 0:2 – 32, пенальти Огюстен, 1:2 – 43, пенальти Дебле.
ТоболКоновалов, Рогач, Каиров (Габараев, 62), Младжевич, Асранкулов, Вукадинович (Жумашев, 84), Оразов (Забелин, 71), Жарынбетов (Киреенко, 84), Илич, Дебле, Чесноков (Мужиков, 84).
БазельСальви, Ланг, Комас, Шмид, van Breemen, Фрай, Бургер (Ogechukwu Onyegbule, 71), Каде (Junior Zé, 78), Миллар (Hunziker, 78), Ндойе (Джига, 87), Огюстен.
Предупреждения:
Вукадинович (10), Фрай (45), Чесноков (59), Комас (76), Асранкулов (82), Огюстен (87), Чурчич (90).

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