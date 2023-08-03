Лига Конференций. «Тобол» выбил «Базель» из квалификации
Костанайский «Тобол» проиграл «Базелю» в домашнем матче Лиги Конференций. По сумме двух двух матчей (4:3) костанайцы проходят в следующий раунд турнира, где сыграют с победителем пары «Дерри Сити» (Северная Ирландия) — КуПС (Финляндия).
- Дата проведения
- 3 августа, 17.00, «Орталык Костанай»
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Тобол –
Коновалов, Рогач, Каиров (Габараев, 62), Младжевич, Асранкулов, Вукадинович (Жумашев, 84), Оразов (Забелин, 71), Жарынбетов (Киреенко, 84), Илич, Дебле, Чесноков (Мужиков, 84).
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Базель –
Сальви, Ланг, Комас, Шмид, van Breemen, Фрай, Бургер (Ogechukwu Onyegbule, 71), Каде (Junior Zé, 78), Миллар (Hunziker, 78), Ндойе (Джига, 87), Огюстен.
- Предупреждения:
- Вукадинович (10), Фрай (45), Чесноков (59), Комас (76), Асранкулов (82), Огюстен (87), Чурчич (90).
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