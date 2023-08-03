Фируза Шарипова о матче «Астана» – «Динамо Загреб»: «Какие же крутые у нас болельщики»

Чемпионка мира по боксу Фируза Шарипова поделилась своими эмоциями от посещения матча Лиги Чемпионов «Астана» – «Динамо Загреб»:

«Какие же у нас крутые болельщики. На стадионе было 27 тысяч человек и такая атмосфера! Я сижу и представляю, что, когда я буду боксировать будет полная арена, и будет такая же атмосфера. Болельщики у нас самые крутые!»

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