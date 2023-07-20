Лига Конференций. «Тобол» сыграл вничью с «Хонкой» и вышел в следующий раунд
Костанайский «Тобол» в ответном матче квалификации Лиги Конференций сыграл вничью с «Хонкой» (Финляндия) – 0:0 (2:1 по сумме двух матчей).
В следующем раунде «Тобол» встретится с «Базелем». Первый матч пройдет в Швейцарии 27 июля на стадионе «Санкт-Якоб Парк». Ответный – 3 августа в Костанае.
- Дата проведения
- 20 июля, 19.00, «стадион ИСС»
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Хонка –
Рудаков, Эрнандес, Рале, Коски, Äijälä (Банаене, 86), Еременко, Клезиу (Арко-Менса, 57), Кауфманн (Laine, 77), Кребс (Muzinga, 86), Ортис, Алегрия (Коскинен, 77).
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Тобол –
Коновалов, Рогач, Каиров, Младжевич, Асранкулов, Мужиков (Забелин, 87), Вукадинович (Жумашев, 75), Оразов (Илич, 59), Жарынбетов, Дебле (Мркаич, 59), Чесноков (Габараев, 87).
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