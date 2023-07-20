Лига Конференций. «Тобол» сыграл вничью с «Хонкой» и вышел в следующий раунд

Теги Хонка Тобол Лига Конференций УЕФА Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Костанайский «Тобол» в ответном матче квалификации Лиги Конференций сыграл вничью с «Хонкой» (Финляндия) – 0:0 (2:1 по сумме двух матчей).

В следующем раунде «Тобол» встретится с «Базелем». Первый матч пройдет в Швейцарии 27 июля на стадионе «Санкт-Якоб Парк». Ответный – 3 августа в Костанае.

Хонка Финляндия – Тобол Казахстан 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
20 июля, 19.00, «стадион ИСС»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ХонкаРудаков, Эрнандес, Рале, Коски, Äijälä (Банаене, 86), Еременко, Клезиу (Арко-Менса, 57), Кауфманн (Laine, 77), Кребс (Muzinga, 86), Ортис, Алегрия (Коскинен, 77).
ТоболКоновалов, Рогач, Каиров, Младжевич, Асранкулов, Мужиков (Забелин, 87), Вукадинович (Жумашев, 75), Оразов (Илич, 59), Жарынбетов, Дебле (Мркаич, 59), Чесноков (Габараев, 87).
Предупреждения:
Еременко (44), Мужиков (49), Коски (60), Мркаич (71), Эрнандес (90).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий