Лига Конференций. «Тобол» сыграл вничью с «Хонкой» и вышел в следующий раунд

Костанайский «Тобол» в ответном матче квалификации Лиги Конференций сыграл вничью с «Хонкой» (Финляндия) – 0:0 (2:1 по сумме двух матчей).

В следующем раунде «Тобол» встретится с «Базелем». Первый матч пройдет в Швейцарии 27 июля на стадионе «Санкт-Якоб Парк». Ответный – 3 августа в Костанае.