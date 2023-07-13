Лига Конференций. «Тобол» одержал волевую победу над «Хонкой»
Костанайский «Тобол» в домашнем матче квалификации Лиги Конференций победил «Хонку» из города Эспоо (Финляндия) – 2:1.
Ответный матч пройдет 20 июля в Финляндии.
- Дата проведения
- 13 июля, 17.00, «Орталык Костанай»
- Голы:
- 0:1 – 39 Кауфманн, 1:1 – 62 Вукадинович, 2:1 – 75 Вукадинович.
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Тобол –
Коновалов, Рогач, Младжевич, Асранкулов, Габараев, Мужиков (Забелин, 87), Вукадинович (Жумашев, 87), Оразов (Илич, 74), Жарынбетов (Киреенко, 90), Дебле, Чесноков.
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Хонка –
Рудаков, Эрнандес, Рале, Банаене (Саарикиви, 77), Коски, Äijälä, Еременко, Клезиу, Кауфманн, Ортис, Коскинен (Алегрия, 67).
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