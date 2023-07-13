Лига Конференций. «Тобол» одержал волевую победу над «Хонкой»

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Костанайский «Тобол» в домашнем матче квалификации Лиги Конференций победил «Хонку» из города Эспоо (Финляндия) – 2:1.

Ответный матч пройдет 20 июля в Финляндии.

Тобол Казахстан – Хонка Финляндия 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
13 июля, 17.00, «Орталык Костанай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 39 Кауфманн, 1:1 – 62 Вукадинович, 2:1 – 75 Вукадинович.
ТоболКоновалов, Рогач, Младжевич, Асранкулов, Габараев, Мужиков (Забелин, 87), Вукадинович (Жумашев, 87), Оразов (Илич, 74), Жарынбетов (Киреенко, 90), Дебле, Чесноков.
ХонкаРудаков, Эрнандес, Рале, Банаене (Саарикиви, 77), Коски, Äijälä, Еременко, Клезиу, Кауфманн, Ортис, Коскинен (Алегрия, 67).
Предупреждения:
Чесноков (59), Ортис (63), Алегрия (71), Младжевич (71), Вукадинович (76), Дебле (90).

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