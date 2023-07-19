Рафаэль Физиев: «Я скучаю по октагону»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Рафаэль Физиев Спорт Казахстана

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев опубликовал новый пост в социальных сетях, посвященный возможному возвращению в MMA.

«Я скучаю по октагону…» — кратко написал боец UFC.

В последнем бою Физиев проиграл американцу Джастину Гейджи единогласным решением судей. Всего Физиев провел 14 боев в ММА и одержал 12 побед. 

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

Камару Усман о бое Рахмонов – Гастелум: «Шавкат — молодой и опасный парень, но Келвин тоже крут»

Азат Максум: «Хочу отомстить Джошуа Вану за победу над Жумагуловым»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий