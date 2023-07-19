Рафаэль Физиев: «Я скучаю по октагону»
Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев опубликовал новый пост в социальных сетях, посвященный возможному возвращению в MMA.
«Я скучаю по октагону…» — кратко написал боец UFC.
В последнем бою Физиев проиграл американцу Джастину Гейджи единогласным решением судей. Всего Физиев провел 14 боев в ММА и одержал 12 побед.
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