Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. «Астана» сыграла вничью с «Динамо» Тбилиси
«Астана» в домашнем матче квалификации ЛЧ упустила победу над «Динамо» Тбилиси.
Ответный матч пройдет 19 июля в Грузии.
- Дата проведения
- 12 июля, 17.00, «Астана Арена»
- Голы:
- 1:0 – 11 Аймбетов, 1:1 – 57 Sigua.
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Астана –
Чондрич, Ароян, Бейсебеков, Габышев (Оганесян, 16), Аманович, Вороговский (Астанов, 88), Томасов, Урега (Досмагамбетов, 73), Йованчич, Эбонг (Дарабаев, 88), Аймбетов (Дарбо, 73).
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Динамо Тбилиси –
Лория, Маргвелашвили, Табидзе, Кобоури (Каландадзе, 46), Мали (Maisuradze, 72), Аулад (Sangare, 82), Sigua, Схиртладзе, Хараишвили (Хвадагиани, 72), Осеи (Osikmashvili, 72), Камара, Iobashvili.
- Предупреждение:
- Каландадзе (51).
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