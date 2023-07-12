Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. «Астана» сыграла вничью с «Динамо» Тбилиси

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«Астана» в домашнем матче квалификации ЛЧ упустила победу над «Динамо» Тбилиси.

Ответный матч пройдет 19 июля в Грузии.

Астана Казахстан – Динамо Тбилиси Грузия 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
12 июля, 17.00, «Астана Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 11 Аймбетов, 1:1 – 57 Sigua.
АстанаЧондрич, Ароян, Бейсебеков, Габышев (Оганесян, 16), Аманович, Вороговский (Астанов, 88), Томасов, Урега (Досмагамбетов, 73), Йованчич, Эбонг (Дарабаев, 88), Аймбетов (Дарбо, 73).
Динамо ТбилисиЛория, Маргвелашвили, Табидзе, Кобоури (Каландадзе, 46), Мали (Maisuradze, 72), Аулад (Sangare, 82), Sigua, Схиртладзе, Хараишвили (Хвадагиани, 72), Осеи (Osikmashvili, 72), Камара, Iobashvili.
Предупреждение:
Каландадзе (51).

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