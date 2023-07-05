Розыгрыш призов от Olimpbet – уже сегодня

Выиграть 3 миллиона тенге, новейшую технику Apple и многое другое могут участники акции «Гонка за мечтой». Не пропустите третий розыгрыш этим вечером!

«Гонка за мечтой» – акция от самого надежного букмекера Казахстана Olimpbet с призовым фонд 70 млн. тенге. Принять в ней участие могут все, кто сделает ставки на любое казахстанское футбольное событие до 31 октября 2023 года.

В их числе: матчи сборной Казахстана, Olimpbet-Чемпионата Казахстана, Olimpbet-Кубка Казахстана, Olimpbet-Суперкубка Казахстана и игры по футзалу.

Уже сегодня в прямом эфире состоится третий розыгрыш акции. Главный приз – 3 миллиона тенге. А также премиальная техника, фрибеты и сувениры от любимых клубов. Кстати, в завершении акции «Гонка за мечтой» – в ноябре – будут разыграны два автомобиля.

Чтобы не пропустить новый розыгрыш, подключайтесь 5 июля в 19:00 к эфиру на YouTube-канале OLIMPBET PLAY.