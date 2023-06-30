Upgrade Major – новая акция для поклонников киберспорта от Olimpbet

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В дни турнира The Bali Major 2023 самый популярный букмекер страны проводит розыгрыш с призовым фондом в 7 миллионов тенге.

Выиграть крутой десктоп для чемпионов – системный блок Asus G35CG – можно, участвуя в специальной акции Upgrade Major для фанатов е-спорта, которую запустил казахстанский букмекер Olimpbet.

Также на кону: убойный ноутбук ASUS ROG Strix G15, игровая консоль Steam Deck, VR-шлем Oculus Quest 2, другие премиальные устройства и фрибеты. Общая сумма призового фонда акции – 7 миллионов тенге.

Что нужно для участия в акции? Сделать ставку (ординар) на сумму от 3000 тг на сайте или в приложении Olimpbet в разделе «КИБЕР БУМ» с коэффициентом от 1.5. В розыгрыше призов участвуют ставки, сделанные до 9 июля 2023 года включительно.

Хоть акция и пройдет в период турнира The Bali Major 2023, для участия в Upgrade Major можно ставить на любой киберспортивный матч.

Кроме того, если вы пополняете счет через платежный сервис Wooppay, то участвуете в розыгрыше дополнительного приза – PlayStation 5. Подробности читайте на странице акции Upgrade Major.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны также объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует всю ее стоимость. Правила участия – на странице «100% CASHBACK».

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