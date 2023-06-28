Головкин поздравил казахстанцев с праздником Курбан Айт

Казахстанский боксер Геннадий Головкин поздравил мусульман с праздником «Курбан Айт».

«Құрбан айт қабыл болсын!» — написал боксер в социальных сетях.

Курбан-айт – это один из самых больших мусульманских праздников. Он символизирует завершение паломничества в Мекку (Хаджа) — пятого столпа ислама после шахады, молитвы, милостыни и поста.

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