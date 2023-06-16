Кайрат Ахметов провалил допинг-тест

Казахстанский боец ММА Кайрат Ахметов показал положительный допинг-тест на запрещенные вещества во время внесоревновательной проверки.

Допинг-проба у казахстанского спортсмена была взята 15 мая. На данный момент Ахметов отстранен от участия в боях. По информации источников, он будет дисквалифицирован на шесть месяцев.

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