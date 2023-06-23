Тимур «Акула» Серикулы ярко вернулся после поражения

На совместном турнире Naiza и Ural FC в Алматы в октагон после первого в карьере поражения вернулся 21-летний Тимур Серикулы.

Его соперником стал россиянин Эрнест Садыков (5-3-1). Бой был остановлен после второго раунда из-за глубокого рассечения на лице россиянина.

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