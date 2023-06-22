Багдат Жубаныш о бое с Казбеком Сагыном: «Он выиграл пояс в моем городе, моя задача вернуть его в Актобе»

Багдат Жубаныш о бое с Казбеком Сагыном за пояс лиги NAIZA:

«У меня были другие варианты, но мне важно выиграть этот бой. Казбек выиграл пояс у меня в городе, и я должен вернуть пояс в Актобе»

«Остался один день и мы встретимся один на один с бургером». Чемпион NAIZA Казбек Сагын о весогонке, титульном бое с Жубанышем и вызове на Лигу Чемпионов

«С Одиловым вопрос не закрыт». Даурен Ермеков о переговорах с АСА, Bellator, бое с Шамиловым и футбольных болельщиках

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