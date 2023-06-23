Что Галым «ТТ» противопоставит «РыжемуТарзану»? В Olimpbet дали расклады на бой тяжеловесов

Уже сегодня в Алматы состоится совместный турнир промоушенов Naiza и Ural FC. Главным событием вечера станет противостояние гигантов – Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик столкнется с Галымжаном «ТТ» Жаслановым.

В пятницу в 18:00 на Almaty Arena стартует первый турнир Naiza Х Ural FC. В его рамках состоится 12 поединков по правилам MMA и кикбоксинга. В них сойдутся спортсмены из Казахстана, России, Узбекистана, Англии, Южной Кореи и Словении. Главный бой одиозного россиянина Вячеслава Дацика и казахстанца Галымжана «ТТ» Жасланова пройдет по необычным правилам – бокс в MMA-перчатках.

Аналитики самого популярного казахстанского букмекера Olimpbet, ставшего также спонсором этот турнира, видят гостя фаворитом встречи. Коэффициент на победу Вячеслава – 1.32, а на победу – Галымжана 3.6. Но стоит подробнее разобрать, почему казахстанца не стоит списывать со счетов.

Вячеслав Дацик – самый скандальный тяжеловес в истории российских единоборств. Более 7 лет он не сдает позиций в поп-MMA и всегда находит, чем удивить фанатов.

Прозвище «Рыжий Тарзан» досталось россиянину не просто так – в поединках это настоящий зверь! Дацик не снискал славы в профессиональной карьере, но за счет напористого стиля и мощнейшего удара завоевал сердца зрителей. Почти все победы «Тарзана» добыты нокаутом в первых раундах.

Галымжан «ТТ» Жасланов успел стать одним из популярнейших бойцов Казахстана всего за три поединка. Видео его дебюта в лиге Naiza набрало почти 730 тысяч просмотров.

Галым начал карьеру в 36 лет, а до этого занимался кокпаром – борьбой за тушу козла на лошадях. Это увлечение закалило Жасланова, в его руках таится невероятная мощь. Он точно способен порадоватьдомашнюю публику в грядущем бою.

Оба бойца заряжены на уничтожение друг друга, они уже чуть не подрались на пресс-конференции. Правила бокса исключают борьбу, что сыграет на руку Дацику. Но «ТТ»моложе, получил куда меньше урона за карьеру и будет биться у себя на родине. Этот бой точно не будет легкой прогулкой для звездного россиянина.

Стоит напомнить, что на турнире в Алматы состоится еще несколько интересных встреч. Так, в соглавном событии пройдет бой сразу за два титула. Главные средневесы промоушенов Ural FC и Naiza Руслан Шамилов и Даурен «Казах» Ермеков поставили на кон свои пояса. Коэффициенты на этот принципиальный поединок П1 – 3.2, П2 – 1.3.

Напомним, турнир Naiza Х Ural FC стартует на AlmatyArena в 18.00. Стоимость билетов – от 3 000 тенге, приобрести их можно онлайн на zakazbiletov.kz.

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