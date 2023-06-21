Сейтказинов и Лысяк – кандидаты на пост директора «Тобола»

На должность директора костанайского «Тобола» претендует экс-руководитель «Астаны» Санжар Сейтказинов, сообщает Meta-ratings.kz.

Специалист работал на руководящих должностях в «Каспии» и «Астане». Входит в состав Исполкома Казахстанской федерации футбола. Как стало известно Sports.ru Казахстан, руководитель департамента маркетинга QJ League Антон Лысяк также значится в шорт-листе на этот пост.

Ранее он уже трудился в структуре «Тобола» на должности директора департамента медиа и маркетинга, также в его послужном списке есть алматинский «Кайрат». Проходил обучение по спортивному менеджменту в Университете Лейпцига.

Кроме того, слухи связывают с позицией директора «Тобола» имя экс-директора «Тобола» Талгата Баймуратова.

Напомним, на этой неделе появилась информация о том, что многолетний руководитель клуба Николай Панин собирается покинуть свою должность. За годы руководства Панина, клуб во второй раз выиграл чемпионат страны, трижды становился вице-чемпионом КПЛ, дважды выигрывал Суперкубок страны, один раз Кубок и завоевал Кубок Интертото.