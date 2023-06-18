Боец MMA Карен Пашикян – Резникову: «Сними корону, пацан. Ты это заслужил»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Боец MMА Карен Пашикян высказался о поражении казахстанца Артема Резникова в финале Гран-при АСА.

«Приветствую, радуюсь проигрышу Артема Резникова. Пи*****й получил он знатных, что я и говорил, предсказывал это, говорил всему миру. Так что сними корону, пацан. Ты это заслужил. Скоро будет разоблачение тебя и прямой эфир против тебя», — сказал Пашикян.

В ночь на 17-е июня Резников проиграл техническим нокаутом Эдуарду Вартаняну в финале Гран-при АСА.

Пашикян также известен как автор ранее известного челленджа The Bottle Cap Challenge с ударом крышки бутылки ногой. Отметим, что The Bottle Cap Challenge повторили многие знаменитости, в том числе боец Конор Макгрегор и актер Джейсон Стэтхем.

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