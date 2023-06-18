Артем Резников о поражении Вартаняну: «Упал, встану и отряхнусь»

Боец ACA Артем Резников после проигрыша Эдуарду Вартаняну выступил с обращением в социальных сетях.

«Упал, встану и отряхнусь! Всем огромное спасибо! Ваша поддержка для меня много значит! Я даже близко не ожидал, что так много людей и так от души будут поддерживать!», — написал Резников.

Резников проиграл Эдуарду Вартяняну на турнире ACA 159 в Сочи техническим нокаутом в третьем раунде.

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