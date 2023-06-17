Сергей Морозов – Резникову: «Большие победы тебя ждут»

Боец UFC Сергей Морозов обратился к Артему Резникову после поражения казахстанца в Гран-при ACA.

«Выше голову. Большие победы тебя ждут», – написал Морозов Резникову.

Резников проиграл Эдуарду Вартяняну на турнире ACA 159 в Сочи техническим нокаутом в третьем раунде.

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